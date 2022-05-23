أول انطلاق رسمي لكرة القدم المصغرة في بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق، الخميس المقبل، منافسات الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة بالمنطقة الثانية والتي تضم مناطق بنغازي وما جاورها بمشاركة 11 ناديًا.

وقد جرت السبت الماضي بقاعة الاجتماعات بنادي بنغازي الجديدة قرعة الدوري لفرق المنطقة؛ حيث جرى توزيع الفرق إلى مجموعتين، ومن مرحلة واحدة فقط.

يتأهل الأول والثاني للدور الرباعي ومباراة ترتيبية للثالث والرابع ومباراة نهائي لتحديد بطل المنطقة ووصيفه، وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية في الأسبوع الأول:



الخميس 26 مايو

اتحاد المرج × الطيران

بنغازي الجديدة × السواحل

الوحدة العربية × نجوم الأبيار



الجمعة 27 مايو

السد × نجوم المقرون

السواعد × الهدف

بوقطيفة × بنغازي الجديدة

وتقام المباريات في ملعب نادي النجمة ببنغازي.

يذكر أن الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة للموسم الرياضي الجاري هو النسخة الرابعة للبطولة وتقام في مرحلة أولى على مستوى المناطق يتأهل أبطال المناطق بعدها للنهائيات للتتويج باللقب.

وكان فريق أبومليانة صاحب آخر لقب للبطولة الليبية فيما نال فريق التحدي مصراتة بطولة الكأس في الموسم الماضي.

قرعة كرة القدم المصغرة في بنغازي. (فيسبوك)

شعار اتحاد كرة القدم المصغرة. (فيسبوك)