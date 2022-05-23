6 مباريات في الجولة الأولى من تصفيات الصعود للممتاز.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الإثنين، مباريات الجولة الأولى من تصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب الجميل يشهد مباراة بنغازي الجديدة والشرارة، بإدارة الحكم محمد الزروق والمساعدين مجدي كامل وأحمد عوينة.

وعلى ملعب الزاوية، ستقام مباراة البرانس والصقور، بإدارة الحكم عبدالواحد حريويدة والمساعدين وحيد الجحاوي ورمزي القاضي، وعلى ملعب صبراتة، المروج يلتقي الأنوار، بإدارة الحكم محمد الهوني والمساعدين عزالدين عطية وداوود لاغا.

وعلى ملعب مدينة القبة، البشائر يلتقي الظهرة، بإدارة الحكم عبدالباسط شهوب والمساعدين عصام الترهوني وسالم المراكبي، وعلى ملعب مدينة شحات، رفيق يلتقي الهلال سبها، بإدارة الحكم محمد الشحومي والمساعدان محمد بلعم وعبدالله الترهوني.

وعلى ملعب البيضاء، يقام لقاء الجارين، أساريا والمستقبل بإدارة الحكم أحمد الشلماني والمساعدان عطية محمد والمنجي أبوشكيوة.

ونشير إلى أن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم ألغت بطاقات الإنذار الصفراء على جميع لاعبي الفرق المتأهلة لتصفيات الصعود للقسم الممتاز، ويسرى على اللاعبين المتحصلين على بطاقة أو اثنتين فقط، أما المتحصلون على ثلاث بطاقات فيترتب عليه عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.