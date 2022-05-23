فوز سلة النصر والمروج والاتحاد والمدينة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد، أربع مباريات في إياب الدوري الليبي لكرة السلة، أسفرت النتائج عن فوز الاتحاد على الأولمبي بنتيجة (75-29)، والمدينة على اليرموك (67-45)، والنصر على السلفيوم بعدم حضور السلفيوم، والمروج على التحدي (99-57).

واليوم الإثنين، يتجدد الموعد مع مباراة واحدة في إياب السلة بقاعة مدينة زوارة، وتجمع الجزيرة وضيفه الشباب، وغدًا الثلاثاء، تقام مبارتان النصر يتبارى مع المروج، والهلال مع منتخب 18 عامًا.

أما الأربعاء، فتقام مبارتان أيضًا، السلفيوم يلتقي الأهلي بنغازي، والجزيرة يستضيف الاتحاد، ويشهد الخميس لقائي الشباب مع اليرموك، والأولمبي مع الأهلي طرابلس.