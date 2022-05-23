56 لاعبا في دولية شطرنج الإمارات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت بالإمارات بطولة الشارقة الدولية للشطرنج الكلاسيكي بمشاركة 56 لاعبًا، من بينهم ثلاثة لاعبين ليبيين، وهم: محمد أبورزيقة وعلي المجبري وهاشم النعمي.



البطولة تقام بالنظام السويسري من 9 جولات، وبزمن اللعب 90 دقيقة + 30 ثانية عن كل نقلة، وبعد الجولة الثانية يتواجد 10 لاعبين في الصدارة برصيد نقطتين لكل منهم.

وبكسر التعادل يأتي العراقي أكرم صالح أولًا وثانيًا الأردني أحمد الخطيب وثالثًا المصري محمد الجبري، وجاء ترتيب لاعبي ليبيا محمد أبورزيقة 23، وعلي المجبري 46، وهاشم النعمي 52.

واليوم الإثنين في الجولة الثالثة محمد أبورزيقة تصنيف 1965 يلتقي الإماراتي أحمد الرميحي تصنيف 1786، وهاشم النعمي تصنيف 1934 يتبارى مع الأوزبكي عبدالمجيد بوترليف تصنيف 1655، وعلي المجبري تصنيف 1919 يتبارى مع الإماراتي سالم عبدالرحيم تصنيف 1653.