فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت السبت، ثلاثة مباريات ضمن الجولة الرابعة للدور السداسي لبراعم كرة القدم بطرابلس، وأسفرت عن فوز براعم الاتحاد على الشط بنتيجة (1-0)، وفوز الأهلي طرابلس على المدينة (4-3)، وتعادل المجد والظهرة (0-0).



الترتيب بعد الجولة الرابعة

براعم الاتحاد في الصدارة برصيد 10 نقاط، وأقرب الملاحقين الأهلي طرابلس 8، والمدينة 6 نقاط، والشط 4 نقاط، والمجد 3 نقاط، والظهرة نقطة واحدة.