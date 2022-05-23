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فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 23 مايو 2022, 11:21 صباحا
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس
فريق براعم الاتحاد. (فيسبوك)
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جرت السبت، ثلاثة مباريات ضمن الجولة الرابعة للدور السداسي لبراعم كرة القدم بطرابلس، وأسفرت عن فوز براعم الاتحاد على الشط بنتيجة (1-0)، وفوز الأهلي طرابلس على المدينة (4-3)، وتعادل المجد والظهرة (0-0).
 
الترتيب بعد الجولة الرابعة
براعم الاتحاد في الصدارة برصيد 10 نقاط، وأقرب الملاحقين الأهلي طرابلس 8، والمدينة 6 نقاط، والشط 4 نقاط، والمجد 3 نقاط، والظهرة نقطة واحدة.

مباريات الجولة الخامسة  
ويشهد يوم الأربعاء، اقامة مباريات الجولة الخامسة والأخيرة، فعلى ملعب نادي الفتح، يلتقي الاتحاد مع المجد، وعلى ملعب شهداء عبدالجليل، يلتقي الأهلي طرابلس مع الشط، وعلى ملعب زناتة، يتبارى الظهرة مع المدينة.

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