ديربي الأهلي طرابلس والاتحاد 14 يونيو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حددت لجنة المسابقات مواعيد المباريات المؤجلة لفريق الأهلي طرابلس وجدول الأسبوع التاسع لمباريات المجموعة الثانية، حيث حددت يوم 14 يونيو المقبل موعدًا لإقامة ديربي طرابلس بين الأهلي طرابلس والاتحاد بملعب الجميل بصرمان في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني للدوري الليبي الممتاز.

كما حددت لجنة المسابقات مواعيد إقامة المباريات المؤجلة من الأسبوع السابع بين الأهلي طرابلس والسويحلي يوم 10 يونيو بملعب الجميل.

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ومباراة الأهلي طرابلس مع الأولمبي المؤجلة من الأسبوع الخامس والتي ستكون يوم الجمعة 17 من شهر يونيو المقبل.

كما أصدرت لجنة المسابقات جدول مباريات الأسبوع التاسع للمجموعة الثانية والتي ستقام يوم الخميس 23 يونيو وفي توقيت واحد على ملاعب أبوسليم ومصراتة والجميل وصبراتة والزواية.

ففي ملعب أبوسيلم يلتقي المحلة مع المدينة، وفي ملعب مصراتة يلتقي السويحلي مع الاتحاد، وفي ملعب الجميل يلتقي الأهلي طرابلس مع أبوسليم، وفي ملعب صبراتة يلتقي الشط مع الخمس، وفي ملعب الزواية يلتقي الأولمبي والاتحاد المصراتي.