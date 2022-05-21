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إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام وغرامة مالية 5 آلاف دينار

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 21 مايو 2022, 07:28 مساء
إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام وغرامة مالية 5 آلاف دينار
مراد الوحيشي. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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عاقبت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم حارس فريق الأهلي بنغازي، مراد الوحيشي، بالإيقاف لمدة عام كامل مع تطبيق غرامة مالية 5000 دينار بسبب أحداث مباراة الديربي أمام فريق النصر طبقًا للمادة 27 الفقرة 1 من لائحة الجزاءات.

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واعتمدت لجنة المسابقات البطاقات الصفراء في حق 14 لاعبًا وعقوبات بالإيقاف لمباراة واحدة لكل من لاعب النصر وائل إبراهيم المبروك، ولاعب الصداقة إبراهيم مفتاح مصباح، وبغرامة مالية قدرها 500 دينار واللاعب بكايوكو سومايلا من فريق كبار الهلال.

ويعاقب فريق خليج سرت بغرامة مالية قدرها 6000 دينار ونقل مباراة فريقه المقبلة إلى خارج ملعبه.

كما أجلت لجنة المسابقات البت في اعتماد نتيجة مباراة الهلال وشباب الجبل إلى حين استيفاء كافة المعلومات.

وإيقاف مشرف معدات فريق الهلال معتصم مفتاح اعميشة موقتًا عن مرافقة فريقه، إلى حين إصدار العقوبة واستيفاء التحقيقات.

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