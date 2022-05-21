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اتحاد الكرة الليبي يعلن أطقم حكام تصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 21 مايو 2022, 04:34 مساء
اتحاد الكرة الليبي يعلن أطقم حكام تصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)
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كشفت لجنة التحكيم بالاتحاد الليبي لكرة القدم أطقم تحكيم مباريات الجولة الأولى من تصفيات الصعود للقسم الممتاز، التي تقام الإثنين المقبل، على النحو التالي:
 
مباراة بنغازي الجديدة والشرارة، التي تقام على ملعب الجميل، بإدارة الحكم محمد الزروق والمساعدين مجدي كامل وأحمد عوينة، ومباراة البرانس والصقور التي تقام على ملعب الزاوية بإدارة الحكم عبدالواحد حريويدة والمساعدين وحيد الجحاوي ورمزي القاضي.

مباراة المروج والأنوار التي ستقام على ملعب صبراتة بإدارة الحكم محمد الهوني والمساعدين عزالدين عطية وداوود لاغا، ومباراة البشاير والظهرة التي ستقام على ملعب مدينة القبة بإدارة الحكم عبدالباسط شهوب والمساعدين عصام الترهوني وسالم المراكبي.

مباراة رفيق والهلال سبها
مباراة رفيق والهلال سبها التي ستقام على ملعب مدينة شحات بإدارة الحكم محمد الشحومي والمساعدين محمد بلعم وعبدالله الترهوني ومباراة الجارين أساريا والمستقبل التي ستقام على ملعب البيضاء بإدارة الحكم أحمد الشلماني والمساعدين عطية محمد والمنجي أبوشكيوة.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم ألغت بطاقات الإنذار الصفراء على جميع لاعبي الفرق المتأهلة لتصفيات الصعود للقسم الممتاز، ويسري على اللاعبين المتحصلين على بطاقة أو اثنتين فقط، أو المتحصلين على ثلاث بطاقات، فتترتب عليه عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.

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