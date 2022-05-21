جملة من الموضوعات على طاولة اجتماع المكتب التنفيذي للغولف

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يعقد، اليوم السبت، المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للغولف، اجتماعه العادى الأول للعام 2022، بصالة اجتماعات الاتحادات الرياضية بطرابلس، وعلى طاولة الاجتماع جملة من الموضوعات.

من بين تلك الموضوعات استعراض واعتماد الأندية المنتسبة للاتحاد الليبي للغولف للموسم الرياضي الجاري 2022، والأنشطة الرياضية، والبرنامج العام المقترح من قبل مجلس إدارة الاتحاد الليبي للغولف لهذا الموسم.

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أيضًا الميزانية المقترحة لتنفيذه وأيضًا مناقشة الآلية التي سيقام بها الدوري هذا العام على مستوى الاتحادات الفرعية والاتحاد العام، بالإضافة إلى وضع آلية لاختيار عناصر للمنخبات الوطنية أستعداداً للأستحقاقات المقبلة.

كما سيجري ستعراض المذكرة المقدمة من قبل الاتحاد الفرعي لرياضة الغولف ببنغازي، وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العام، وما يستجد من أعمال.