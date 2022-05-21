مسعود في تصريح إلى «بوابة الوسط»: لا يجب تهميش الكفاءات والكوادر الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال رئيس الاتحاد الفرعي السابق لكرة القدم ببنغازي مسعود عبدالله «إن الكفاءات والكوادر العلمية الواعية مبعدة، ولم تأخذ مكانها في كرة القدم الليبية حاليًا».



وأضاف عبدالله في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «يجب إعادة النظر في البنية التحتية للعبة حيث أن الملاعب الحالية لا تشجع على التطوير، ويجب أن تسعى الأندية كذلك لتطوير الجانب الإداري فيها من ناحية المقرات والأشخاص».

وأكمل «لا يجب تهميش الخبرات السابقة وهو كلام أيضًا موجه إلى الاتحادات الكروية المتعاقبة».

يذكر أن مسعود عبدالله كان عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم العام 96.