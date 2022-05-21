انضمام عناصر الأهلي طرابلس لمعسكر المنتخب الوطني في مصر والتاروغي بديلا للطبال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

التحقت العناصر المختارة من فريق الأهلي طرابلس ببعثة المنتخب الوطني في مصر بعد عودتهم من جنوب أفريقيا وأخذهم راحة لمدة يومين.

التحق بالمنتخب كل من محمد المنير وأحمد التربي ومؤيد جدور ونور الدين القليب وتعذر سفر محمد الطبال بسبب الإصابة والذي يخوض حاليًا عمليات العلاج الطبيعي.

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كما التحق أيضًا لاعب فريق النصر عامر التاروغي الذي جرى استدعاؤه بديلًا للاعب محمد الطبال.

ويواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته بمعسكره التدريبي بالإسكندرية، قبل العودة مجددًا إلى بنغازي لملاقاة منتخب بوتسوانا بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي.

المباراة لحساب المجموعة الأفريقية العاشرة ضمن الجولة الافتتاحية الأولى المؤهلة نحو الأمم الأفريقية بكوت ديفوار «كان 2023» ثم سيتحول في الجولة الثانية لملاقاة منتخب غينيا الاستوائية.