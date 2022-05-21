3 فرق ليبية في بطولة جربة لقدامى لاعبي كرة القدم (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس الجمعة، بتونس بطولة جربة لقدامى اللاعبين في كرة القدم بمشاركة ثمانية فرق من بينها ثلاثة فرق ليبية، وهي الترسانة والأصدقاء وقدامى مصراتة.

وُزعت الفرق على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى فرق جربة وترجي جرجيس والترسانة والأصدقاء، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق الجزيرة بجربة والأمل جربة وقرند ليون الفرنسي وقدامى مصراتة.



وفي الافتتاح، جرت أربع مباريات أسفرت عن فوز قدامى جربة على ترجي جرجيس (5-2) كما فاز قدامى قرند ليون على قدامى مصراتة (5-1).

وتقدم قدامى مصراتة باحتجاج للجنة المنظمة بشأن مخالفة ليون للائحة البطولة بإشراكة لاعبين أعمارهم أقل من 50 عامًا وتعادل قدامى الأصدقاء والترسانة (3-3).

مباريات اليوم الثاني

واليوم السبت في ثاني جولات البطولة ستقام 4 مباريات، المباراة الأولى ستجمع قدامى الترسانة مع ترجي جرجيس، وتعقبها مباراة قدامى جربة مع قراند ليون الفرنسي، والمباراة الثالثة قدامى مصراتة مع الأمل بجربة، والمباراة الرابعة الأصدقاء طرابلس مع قدامى جربة.

بطولة جربة لقدامى لاعبي كرة القدم. (فيسبوك)

بطولة جربة لقدامى لاعبي كرة القدم. (فيسبوك)