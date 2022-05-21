3 مباريات في سداسي براعم كرة القدم بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تقام، اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة للدور السداسي لبراعم كرة القدم بطرابلس ثلاث مباريات موزعة على النحو الآتي:

الاتحاد يلتقي الشط على ملعب نادي شهداء عبدالجليل، وعلى ملعب نادي الشارع العربي الظهرة يلتقي المجد، وعلى ملعب زناتة الأهلي طرابلس يتبارى مع المدينة.

مباريات الجولة الخامسة

والجولة الخامسة والأخيرة ستقام الأربعاء المقبل على ملعب نادي الفتح، ويلتقي الاتحاد مع المجد وعلى ملعب شهداء عبدالجليل الأهلي طرابلس يلتقي الشط وعلى ملعب زناتة الظهرة يتبارى مع المدينة.