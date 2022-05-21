فوز سلة الشباب والمدينة والأهلي بنغازي في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل مباريات إياب الدوري الليبي لكرة السلة، وفي آخر النتائج المسجلة، فاز الشباب على الأولمبي بنتيجة (51-45)، وفاز الأهلي بنغازي على الهلال (79-74)، وفاز المدينة على الجزيرة (57-50).

سبق وفاز فريق «الأهلي طرابلس» على «الاتحاد» في المباراة التي أُقيمت بينهما بقاعة طرابلس الكبرى، في مباراة الترتيبين الأول والثاني للمجموعة الأولى، ونجح «الأهلي طرابلس» في تحقيق الفوز بنتيجة 79 مقابل 59 لفريق «الاتحاد»، ليتصدر المجموعة الأولى، بالدوري الليبي لكرة السلة.

- الخميس.. 3 مباريات في إياب دوري السلة

- سلة «الأهلي طرابلس» تفوز على «الاتحاد»

- كرة السلة الليبية تترقب ديربي طرابلس

وتشهد مدينة بنغازي، تجمعًا للفرق المتأهلة عن كل مجموعة، ثلاثة فرق، والرابع من كل مجموعة سوف تجري مباراة بينهم لتحديد الفريق السابع؛ حيث سيكون هناك الدور السباعي في السادس من شهر يونيو المقبل، دوري الحسم.

وتشهد مدينة طرابلس تجمعًا ثانيًا في التاسع عشر من الشهر نفسه، لتحديد بطل ليبيا للموسم الرياضي (2021 - 2022).