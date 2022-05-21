Atwasat

فوز سلة الشباب والمدينة والأهلي بنغازي في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 21 مايو 2022, 12:53 مساء
فوز سلة الشباب والمدينة والأهلي بنغازي في الدوري الليبي
مباراة سابقة بين الأهلي بنغازي والنصر في السلة. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
alwasat radio

تتواصل مباريات إياب الدوري الليبي لكرة السلة، وفي آخر النتائج المسجلة، فاز الشباب على الأولمبي بنتيجة (51-45)، وفاز الأهلي بنغازي على الهلال (79-74)، وفاز المدينة على الجزيرة (57-50).

سبق وفاز فريق «الأهلي طرابلس» على «الاتحاد» في المباراة التي أُقيمت بينهما بقاعة طرابلس الكبرى، في مباراة الترتيبين الأول والثاني للمجموعة الأولى، ونجح «الأهلي طرابلس» في تحقيق الفوز بنتيجة 79 مقابل 59 لفريق «الاتحاد»، ليتصدر المجموعة الأولى، بالدوري الليبي لكرة السلة.

- الخميس.. 3 مباريات في إياب دوري السلة
- سلة «الأهلي طرابلس» تفوز على «الاتحاد»
- كرة السلة الليبية تترقب ديربي طرابلس

وتشهد مدينة بنغازي، تجمعًا للفرق المتأهلة عن كل مجموعة، ثلاثة فرق، والرابع من كل مجموعة سوف تجري مباراة بينهم لتحديد الفريق السابع؛ حيث سيكون هناك الدور السباعي في السادس من شهر يونيو المقبل، دوري الحسم.

وتشهد مدينة طرابلس تجمعًا ثانيًا في التاسع عشر من الشهر نفسه، لتحديد بطل ليبيا للموسم الرياضي (2021 - 2022).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة

نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة
كأس الاتحاد الأفريقي: نهضة بركان يبقي اللقب مغربيا بفضل ركلات الترجيح

كأس الاتحاد الأفريقي: نهضة بركان يبقي اللقب مغربيا بفضل ركلات الترجيح
كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!

كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»

مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا

غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا
هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند

هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند
خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود

خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود
مونديال 2022: تعرف على برنامج الملاحق والمواعيد الرئيسة

مونديال 2022: تعرف على برنامج الملاحق والمواعيد الرئيسة
وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب

وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب
جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ

جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد

استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج ...
كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا
باحث بريطاني: الاتفاق على آلية إدارة الإنفاق الحكومي يمكنه إطلاق العملية السياسية في ليبيا

باحث بريطاني: الاتفاق على آلية إدارة الإنفاق الحكومي يمكنه إطلاق العملية ...
بالفيديو .. «غزو العراق وحشي غير مبرر».. زلة لسان لجورج بوش تفجر موجة غضب عربية

بالفيديو .. «غزو العراق وحشي غير مبرر».. زلة لسان لجورج بوش تفجر موجة غضب عربية
للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)

العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)
بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021

بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021
قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا

قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
معسكران لـ«منتخب الصالات» بطرابلس والقاهرة قبل الظهور العربي
معسكران لـ«منتخب الصالات» بطرابلس والقاهرة قبل الظهور العربي
فوز سلة الشباب والمدينة والأهلي بنغازي في الدوري الليبي
فوز سلة الشباب والمدينة والأهلي بنغازي في الدوري الليبي
3 مباريات في سداسي براعم كرة القدم بطرابلس
3 مباريات في سداسي براعم كرة القدم بطرابلس
3 فرق ليبية في بطولة جربة لقدامى لاعبي كرة القدم (صور)
3 فرق ليبية في بطولة جربة لقدامى لاعبي كرة القدم (صور)
الأهلي طرابلس يعسكر في تونس بعد الوداع الأفريقي
الأهلي طرابلس يعسكر في تونس بعد الوداع الأفريقي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي وأعمال عاجلة في ملعب بنينا
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري ......
«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية
«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس ......
الدبيبة يوافق على تخصيص أرض كانت محل خلاف لـ«الأهلي طرابلس»
الدبيبة يوافق على تخصيص أرض كانت محل خلاف لـ«الأهلي طرابلس»...
غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه إلى بنينا رغم قرار «كاف»
غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه ......
المزيد
انضمام عناصر الأهلي طرابلس لمعسكر المنتخب الوطني في مصر والتاروغي بديلا للطبال
انضمام عناصر الأهلي طرابلس لمعسكر المنتخب الوطني في مصر ......
البكباك يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للكرة الطائرة
البكباك يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للكرة الطائرة...
منتخب ليبيا للقوة البدنية في بطولة العالم للكبار
منتخب ليبيا للقوة البدنية في بطولة العالم للكبار...
الأهلي طرابلس يعسكر في تونس بعد الوداع الأفريقي
الأهلي طرابلس يعسكر في تونس بعد الوداع الأفريقي...
3 فرق ليبية في بطولة جربة لقدامى لاعبي كرة القدم (صور)
3 فرق ليبية في بطولة جربة لقدامى لاعبي كرة القدم (صور)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط