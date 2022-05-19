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المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 مايو 2022, 07:32 مساء
المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر
المنتخب الوطني يواصل تدريباته لليوم الثاني في معسكر الإسكندرية. (الإنترنت)
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وجهت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، الدعوة إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عامر التاورغي، من أجل الانضمام إلى معسكر الفريق التدريبي بالإسكندرية، استعدادا لموجهتي بوتسوانا وغينيا الاستوائية.

- بالصور: المنتخب الوطني يواصل تدريباته لليوم الثاني في معسكر الإسكندرية
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- المنتخب الليبي يعلن أول قائمة لـ«فرسان المتوسط» تحت ولاية المدرب الفرنسي مارتينز

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن تدريبات المنتخب الوطني ستشهد يوم غد الجمعة التحاق لاعبي الأهلي طرابلس، وهم محمد منير، ومؤيد جدور، وصالح طاهر، وأحمد التربي، ونورالدين القليب، كما دعا لاعب فريق النصر عامر التاورغي للالتحاق بمعسكر الفريق.

ويواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته اليوم الخميس، لليوم الثاني تواليا بمعسكره التدريبي بالإسكندرية، قبل العودة مجددا إلى بنغازي لملاقاة منتخب بوتسوانا بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي، لحساب المجموعة الأفريقية العاشرة ضمن الجولة الافتتاحية الأولى، ثم سيتحول في الجولة الثانية لملاقاة منتخب غينيا الاستوائية.

المجموعة العاشرة
وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

أول قائمة معلنة للفرنسي مارتينيز
ضمت القائمة اللاعبين: معاذ اللافي وأحمد الفيتوري وأصيل فرج المقصبي وأحمد أبي الأشهر وصلاح الدين فكرون وعبدالعزيز الصويعي وأحمد عبدالرحمن فكرون وأحمد كمال التربي وعلي يوسف المصراتي وسند مسعود الورفلي وحامد فرج عبدالقادر والمعتصم مسعود الصبو ومحمد منير عبدالسلام ومحمد التهامي الهداج وأبوالقاسم رجب الحاج والشامخ فرج حامد ومعز نصر الدين معروف وعمر يونس الخوجة ومحمد عبدالله الطبال وأيمن محمد عمير وسالم فتحي بلعيد ومعاذ عبدالباسط عيسى وصالح الطاهر صالح وفاضل علي سلامة وحمدو الهوني وإبراهيم مسعود أبودبوس ومحمد صالح صولة، والسنوسي الهادي عمار.

أول تجمع لمارتينيز
يشار إلى أن هذا هو أول تجمع للمدرب الجديد الفرنسي كورنتان مارتينيز، ومساعده الموريتاني صال مصطفى، والمدرب الوطني عمر المريمي. ويضم الجهاز الفني أيضا فرانسوا ستيفان مدربا لحراس المرمى، وبيريك لوبيغ معدا بدنيا، وميشال لوباياقا اختصاصي علاج طبيعي وإصابات.

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