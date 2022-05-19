تعرف على مواعيد وأماكن سداسي براعم القدم بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس، مواعيد وأماكن مباريات الجولتين الرابعة والخامسة، للدور السداسي لبراعم كرة القدم بطرابلس.

وجاءت مواعيد وأماكن مباريات الجولتين الرابعة والخامسة على النحو التالي:

- فوزان وتعادل في سداسي البراعم بطرابلس

- براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس

الجولة الرابعة:

السبت المقبل 21 مايو، الاتحاد يلتقي الشط، على ملعب نادي شهداء عبدالجليل، وعلى ملعب نادي الشارع العربي الظهرة يلتقي المجد، وعلى ملعب زناتة الأهلي طرابلس يتبارى مع المدينة.

الجولة الخامسة والأخيرة:

ستقام الأربعاء 25 مايو، على ملعب نادي الفتح، الاتحاد يلتقي المجد، وعلى ملعب شهداء عبدالجليل الأهلي طرابلس يلتقي الشط، وعلى ملعب زناتة الظهرة يتبارى مع المدينة.