الخميس.. 3 مباريات في إياب دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الخميس، مع ثلاث مباريات في الأسبوع الرابع إيابا للدوري الليبي لكرة السلة بقاعة زوارة.

ويستضيف نادي الجزيرة نظيره المدينة، وفي مدينة بنغازي ستقام مباراتان، الأولى بين الهلال أمام الأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة النصر مع منتخب 18 عاما.

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وفي آخر النتائج المسجلة

الشباب × الأولمبي: (51/ 45).

الأهلي طرابلس × الاتحاد: (79 / 59).

النصر × الهلال: (83 / 63).

الجزيرة × اليرموك: (69 / 56).

منتخب 18 عاما × التحدي: (66 / 33).