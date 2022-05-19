قرعة جدول نهائيات مسابقة فئة الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أسفرت قرعة جدول نهائيات مسابقة فئة الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم، والتي شارك فيها شباب أندية الأولمبي والأخضر والاتحاد المصراتي والهلال والأهلي بنغازي، عن الموجهات الآتية.

الأسبوع الأول:

الأولمبي يلتقي الأهلي ببنغازي، والأخضر يلتقي الهلال، والاتحاد يلتقي الاتحاد المصراتي.

الأسبوع الثاني:

الأولمبي يلتقي الهلال، والأهلي بنغازي يلتقي الاتحاد المصراتي، والأخضر يلتقي الاتحاد.

الأسبوع الثالث:

الأولمبي يلتقي الاتحاد المصراتي والهلال يلتقي الاتحاد والأهلي بنغازي يلتقي الأخضر.

الأسبوع الرابع:

الأولمبي يلتقي الاتحاد والاتحاد المصراتي يلتقي الأخضر والأهلي بنغازي يلتقي الهلال.