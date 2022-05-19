أسفرت قرعة جدول نهائيات مسابقة فئة الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم، والتي شارك فيها شباب أندية الأولمبي والأخضر والاتحاد المصراتي والهلال والأهلي بنغازي، عن الموجهات الآتية.
الأسبوع الأول:
الأولمبي يلتقي الأهلي ببنغازي، والأخضر يلتقي الهلال، والاتحاد يلتقي الاتحاد المصراتي.
الأسبوع الثاني:
الأولمبي يلتقي الهلال، والأهلي بنغازي يلتقي الاتحاد المصراتي، والأخضر يلتقي الاتحاد.
الأسبوع الثالث:
الأولمبي يلتقي الاتحاد المصراتي والهلال يلتقي الاتحاد والأهلي بنغازي يلتقي الأخضر.
الأسبوع الرابع:
الأولمبي يلتقي الاتحاد والاتحاد المصراتي يلتقي الأخضر والأهلي بنغازي يلتقي الهلال.
الأسبوع الخامس:
الأولمبي يلتقي الأخضر والاتحاد يلتقي الأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي يلتقي الهلال.
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