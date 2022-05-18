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«الأهلي طرابلس» يكشف خطته بعد توديع «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 05:07 مساء
«الأهلي طرابلس» يكشف خطته بعد توديع «الكونفدرالية»
إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)
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كشف عضو اللجنة التسييرية ومسؤول الإعلام بنادي «الأهلي طرابلس»، وائل ماركوس، خطة الفريق خلال الفترة المقبلة، لفريق الكرة، بعدما ودع بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية من الدور نصف النهائي، وتأهل «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي.

وقال ماركوس، في منشور عبر حسابه بـ«فيسبوك»، إن البرنامج جاء بناء عما تقدم به المدرب العام لمسؤول الفريق الأول. وأوضح: «حسب الجدول المعد للفترة المقبلة والمعتمد من السيد رئيس اللجنة التسييرية، سيبدأ البرنامج من بعد غدٍ، تتخلله مباراة ودية يوم الإثنين المقبل بحضور الجمهور».

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وأضاف وائل ماركوس: «بعد ذلك سيتحول الفريق لمعسكر خارجي استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، كما سيلعب مباراتين وديتين خلال المعسكر الخارجي». 

وداع الكونفدرالية
وفاز «الأهلي طرابلس»، على نظيره «أورلاندو بيراتس»، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في إياب نصف نهائي «الكونفدرالية». ولكنه ودع البطولة على حساب «أورلاندو»، الذي استفاد من فوزه خارج الأرض بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.

وجاء هدف «الأهلي طرابلس» في الدقيقة (88)، من تسديدة قوية لعلي أبوعرقوب، لكنه لم يكن كافيًا لتأهل فريقه، نظرًا لفوز «أورلاندو» بمباراة الذهاب على الأراضي الليبية بنتيجة (2-0)، ليودع ممثل ليبيا البطولة الأفريقية من الدور نصف النهائي.

«الأهلي طرابلس» يفتح النار على بكاري جاساما
ونشر نادي «الأهلي طرابلس»، بيانًا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انتقد فيه الحكم جاساما، قائلًا: «النادي الأهلي متمثل في لجنته التسييرية حريص كل الحرص على مصلحة المؤسسة، عملت اللجنة التسييرية بالنادي جاهدة بكل الوسائل الممكنة لاستبدال طاقم التحكيم نظرًا لسمعته السيئة وقراراته الجدلية التي غيرت مسار بطولات وأسهمت في تتويجات غير مستحقة لبعض الأندية والمنتخبات».

وأوضح بيان الأهلي: «اللجنة التسييرية طالبت في رسالة رسمية باستبدال بكاري جاساما وعللت أسباب هذا الطلب. اليوم يؤكد جاساما خيانته للأمانة، ومساهمته في وأد حلم الأهلي وجماهيره بالوصول إلى النهائي، مؤكدًا أن مخاوف الأهلي كانت في محلها».

وتابع «الأهلي» في بيانه: «جمهورنا الكريم، لقد غادرنا منافسات الكونفدرالية برأس مرفوع وبنينا للأهلي قاعدة صلبة ينطلق منها مستقبلًا للمنافسة. لقد كنتم خير سند، ودعمكم المتواصل هو الضامن الأول لاستمرار تطور الأهلي وازدهاره على الأصعدة كافة».

موعد نهائي الكونفدرالية
ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس الكونفدرالية بين «نهضة بركان» و«أورلاندو» بيراتس يوم الجمعة المقبل، الموافق 20 مايو الجاري، على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في مدينة أويو النيجيرية.

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