23 مايو موعد انطلاق تصفيات التأهل للدوري الممتاز الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق في الثالث والعشرين من مايو الجاري منافسات مباريات الأسبوع الأول من تصفيات التأهل للدوري الممتاز.

تم تقسيم فرق الدرجة الأولى إلى مجموعتين مجموعة شرقية والتي سوف تلعب مبارياتها في ملاعب محايدة في المنطقة الغربية ومجموعة المنطقة الغربية والتي ستلعب مبارياتها في المنطقة الشرقية.

فرق المنطقة الشرقية: الصقور والبرانس والمروج والأنوار وبنغازي الجديدة والشرارة.

مباريات هذه المجموعة في الأسبوع الأول الصقور يلتقي البرانس في ملعب الأولمبي بالزواية والمروج يلتقي الأنوار في ملعب صرمان وبنغازي الجديدة يلتقي الشرارة في ملعب صبراتة.

أما المجموعة الغربية والتي ستلعب في ملاعب المنطقة الشرقية وهي الظهرة بطرابلس والهلال سبها ورفيق والمستقبل وأساريا والبشائر، ستكون مباريات هذه المجموعة على النحو الآتي:

البشائر يلتقي الظهرة بطرابلس ورفيق يلتقي الهلال بسبها والمستقبل بالجميل يلتقي أساريا.