دوه وزوبي يمثلان ليبيا في عمومية عربية الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة عبدالوهاب زوبي ونائبه خيري دوه للمشاركة في اجتماعات الجلسة الانتخابية للجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة التي ستُعقد السبت المقبل.

يأتي هذا لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في دورته الجديدة، وعلمت «بوابة الوسط» أن التنافس على منصب رئاسة الاتحاد العربي للكرة الطائرة في دورته القادمة سيكون محصورًا بين الرئيس الحالي البحريني علي محمد أل خليفة، ومنافسه رئيس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة عبدالهادي الشبيب.