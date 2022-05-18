دوه وزوبي يمثلان ليبيا في عمومية عربية الطائرة...

وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة عبدالوهاب زوبي ونائبه خيري دوه للمشاركة في اجتماعات الجلسة الانتخابية للجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة التي ستُعقد السبت المقبل.
يأتي هذا لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في دورته الجديدة، وعلمت «بوابة الوسط» أن التنافس على منصب رئاسة الاتحاد العربي للكرة الطائرة في دورته القادمة سيكون محصورًا بين الرئيس الحالي البحريني علي محمد أل خليفة، ومنافسه رئيس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة عبدالهادي الشبيب.
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