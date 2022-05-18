«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، الإثنين المقبل، 23 مايو الجارى، موعدًا لانطلاق نهائيات الصعود للقسم الممتاز، والتي ستكون من مجموعتين، بنظام التجمع ومن نصف دوري.

فرق المنطقة الشرقية تتبارى على ملاعب المنطقة الغربية والعكس، وأول الترتيب في المجموعتين سيتأهل مباشرة للدوري الممتاز الموسم الرياضي المقبل 2022-2023، وفرصة التأهل للممتاز متاحة للمتحصلين على الترتيب الثاني في المجموعتين.

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ثاني مجموعة الشرقية سيخوض مباراة فاصلة مع صاحب الترتيب التاسع في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز، وثاني الغربية سيخوض مباراة فاصلة مع تاسع المجموعة الثانية بالدوري الممتاز.

6 مباريات في الجولة الأولى

ملعب الجميل سيشهد لقاء بنغازي الجديدة والشرارة، وعلى ملعب الزاوية مباراة البرانس والصقور، وعلى ملعب صبراتة المروج والأنوار، وعلى ملعب مدينة القبة يلتقي البشاير والظهرة، وعلى ملعب مدينة شحات تقام مباراة رفيق والهلال سبها، وعلى ملعب البيضاء يقام لقاء الجارين أساريا والمستقبل.