«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، الإثنين المقبل، 23 مايو الجارى، موعدًا لانطلاق نهائيات الصعود للقسم الممتاز، والتي ستكون من مجموعتين، بنظام التجمع ومن نصف دوري.
فرق المنطقة الشرقية تتبارى على ملاعب المنطقة الغربية والعكس، وأول الترتيب في المجموعتين سيتأهل مباشرة للدوري الممتاز الموسم الرياضي المقبل 2022-2023، وفرصة التأهل للممتاز متاحة للمتحصلين على الترتيب الثاني في المجموعتين.
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ثاني مجموعة الشرقية سيخوض مباراة فاصلة مع صاحب الترتيب التاسع في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز، وثاني الغربية سيخوض مباراة فاصلة مع تاسع المجموعة الثانية بالدوري الممتاز.
6 مباريات في الجولة الأولى
ملعب الجميل سيشهد لقاء بنغازي الجديدة والشرارة، وعلى ملعب الزاوية مباراة البرانس والصقور، وعلى ملعب صبراتة المروج والأنوار، وعلى ملعب مدينة القبة يلتقي البشاير والظهرة، وعلى ملعب مدينة شحات تقام مباراة رفيق والهلال سبها، وعلى ملعب البيضاء يقام لقاء الجارين أساريا والمستقبل.
تصفيات الصعود للقسم الممتاز
يشار إلى أن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم ألغت بطاقات الإنذار الصفراء على جميع لاعبى الفرق المتأهلة لتصفيات الصعود للقسم الممتاز، ويسري على اللاعبين المتحصلين على بطاقة أو اثنتين فقط، أما المتحصلون على ثلاث بطاقات فيترتب عليه عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.
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