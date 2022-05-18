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براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 18 مايو 2022, 01:58 مساء
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس
فريق براعم الاتحاد. (فيسبوك)
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انفرد فريق براعم الاتحاد بصدارة الدور السداسي لمنافسات كرة القدم بطرابلس تحت 15 عامًا بعد الفوز العريض، الثلاثاء، على الظهرة بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدف.

وفي بقية النتائج، تعادل براعم الأهلي طرابلس مع المجد بهدف لهدف، وفوز المدينة على الشط بهدفين لهدف.

الترتيب بعد الجولة الثالثة
الاتحاد 7 نقاط وأقرب الملاحقين المدينة 6 نقاط والأهلي طرابلس 5 نقاط والشط 4 نقاط والمجد 2 نقطتان والظهرة دون نقاط.

مباريات الجولة الرابعة
براعم الاتحاد يلتقي الشط، والظهرة يتبارى مع المجد، والأهلي طرابلس مع المدينة.

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