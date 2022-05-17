بالصور: بعثة «الأهلي طرابلس» تغادر جنوب أفريقيا بعد وداع «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس»، مطار جوهانسبرغ، اليوم الثلاثاء، متجهة إلى إسطنبول ومنه ستتجه إلى طرابلس في رحلة شاقة تتواصل لأكثر من 10 ساعات، بعدما ودع بطولة «الكونفدرالية» على حساب «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي.

وفاز «الأهلي طرابلس»، على نظيره «أورلاندو بيراتس»، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في إياب نصف نهائي «الكونفدرالية». ولكنه ودع البطولة على حساب «أورلاندو»، الذي استفاد من فوزه خارج الأرض بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.

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وجاء هدف «الأهلي طرابلس» في الدقيقة (88)، من تسديدة قوية لعلي أبوعرقوب، لكنه لم يكن كافيًا لتأهل فريقه، نظرًا لفوز «أورلاندو» بمباراة الذهاب على الأراضي الليبية بنتيجة (2-0)، ليودع ممثل ليبيا البطولة الأفريقية من الدور نصف النهائي.

«الأهلي طرابلس» يفتح النار على بكاري جاساما

ونشر نادي «الأهلي طرابلس»، بيانًا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انتقد فيه الحكم جاساما، قائلًا: «النادي الأهلي متمثل في لجنته التسييرية حريص كل الحرص على مصلحة المؤسسة، عملت اللجنة التسييرية بالنادي جاهدة بكل الوسائل الممكنة لاستبدال طاقم التحكيم نظرًا لسمعته السيئة وقراراته الجدلية التي غيرت مسار بطولات وأسهمت في تتويجات غير مستحقة لبعض الأندية والمنتخبات».

وأوضح بيان الأهلي: «اللجنة التسييرية طالبت في رسالة رسمية باستبدال بكاري جاساما وعللت أسباب هذا الطلب. اليوم يؤكد جاساما خيانته للأمانة، ومساهمته في وأد حلم الأهلي وجماهيره بالوصول إلى النهائي، مؤكدًا أن مخاوف الأهلي كانت في محلها».

وتابع «الأهلي» في بيانه: «جمهورنا الكريم، لقد غادرنا منافسات الكونفدرالية برأس مرفوع وبنينا للأهلي قاعدة صلبة ينطلق منها مستقبلًا للمنافسة. لقد كنتم خير سند، ودعمكم المتواصل هو الضامن الأول لاستمرار تطور الأهلي وازدهاره على الأصعدة كافة».

موعد نهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان وأورلاندو بيراتس يوم الجمعة المقبل الموافق 20 مايو الجاري، على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في مدينة أويو النيجيرية.

بعثة فريق «الأهلي طرابلس». (المركز الإعلامي)

بعثة فريق «الأهلي طرابلس». (المركز الإعلامي)

بعثة فريق «الأهلي طرابلس». (المركز الإعلامي)