حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

نشر جمال الوخي حارس «المدينة» والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، صورتين له مع النجم الكروي الكبير نوري السري.

وعلق الوخي، على الصورتين عبر حسابه على «فيسبوك»: «حدثني عن الوفاء أقول لك نوري». وشكلت كل صورة مرحلة عمرية، حيث بين الصورتين قرابة الأربعين عامًا.

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وكان النجمان نوري وجمال، ضمن فريق «المدينة» لسنوات طويلة، وحققا بطولة الدوري الليبي العام 1983، وهي البطولة التاريخية التي لا زالت في أذهان جماهير «المدينة».

يذكر أن جمال الوخى حاليًا يتولى مهمة مدرب حراس مرمى فريق «المدينة».

حارس مرمى «المدينة» السابق، جمال الوخي، رفقة نوري السري. (الإنترنت)