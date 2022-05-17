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محاضرة للورفلي عن كيفية تعامل أولياء الأمور مع أبنائهم الرياضيين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 17 مايو 2022, 02:15 مساء
محاضرة للورفلي عن كيفية تعامل أولياء الأمور مع أبنائهم الرياضيين
جانب من منافسات البراعم في كرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)
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أكد المحاضر الدولي محمد الشارف الورفلي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أنه سيلقي محاضرة بمركز طريق النجاح لتأهيل وتطوير اللاعبين ببنغازي في 21 من مايو الجاري، بعنوان «كيفية تعامل أولياء الأمور مع أبنائهم الرياضيين، كما تشمل المحاضرة العلاقة بين اللاعب والأب والمدرب».
 
وأضاف الورفلي «أن المحاضرة تتضمن العديد من العناصر من بينها كيفية تواصل المدرب مع ولي أمر اللاعب وضرورة عقد اجتماعات تحضيرية مع أولياء الأمور وأيضًا الاجتماعات الفردية في وجود ولي الأمر».

وأكمل «تتركز النقاط الرئيسية على العملية التعليمية وليس النتائج لتوضيح طريقة العمل وإشراك الآباء في ورش عمل تعليمية للآباء حول كيفية العمل والتأكيد على تطوير اللاعب وسلامته واستمتاعه باللعب وعدم تعرض الناشئ لضغوط من أولياء الأمور دون تعارض مع تعليمات المدرب».

واختتم الورفلي حديثه قائلًا «المناقشات تشمل أيضًا التفاعل بين المدرب والآباء لبناء وتعزيز بيئة رياضية إيجابية للأطفال».

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