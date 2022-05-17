فوز سلة النصر على الهلال وسط 3 مواجهات مثيرة في الدوري الليبي.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل مباريات إياب الدوري الليبي لكرة السلة، وشهد مجمع المرحوم سليمان الضراط ببنغازي، مباراة انتهت بفوز النصر على الهلال بنتيجة (83-63)، أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من الثلاثي حميد الحمري وعبدالعزيز الماقوري وجلال الورفلى وراقبها المراقب محمد البريكي.

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واليوم الثلاثاء، وضمن الأسبوع الرابع إيابًا لدوري السلة سيتجدد الموعد مع 3 مباريات بقاعة بنغازي، التحدي يلتقي السلفيوم، وبقاعة زوارة الجزيرة يستضيف المدينة، وبالقاعة الكبرى بطرابلس، الأولمبي يلتقي مع الشباب العربي.



وغدًا الأربعاء، يقام ديربي طرابلس الذي يجمع الأهلي طرابلس مع الاتحاد بطرابلس، والخميس ستقام مبارتان الهلال يلتقي الأهلي بنغازي، ومنتخب 18 عامًا يتبارى مع النصر.