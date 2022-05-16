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«كاف» يصدر عقوبات تجاه رئيس الاتحاد ونادي الأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 07:25 مساء
«كاف» يصدر عقوبات تجاه رئيس الاتحاد ونادي الأهلي طرابلس
رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، محمود عبودة. (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)
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أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عقوبات تجاه رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، محمود عبودة، وأيضًا تجاه نادي الأهلي طرابلس، بعد انتهاء مباريات دور نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر «كاف» إيقاف أحمد عبودة، رئيس نادي الاتحاد، 6 أشهر من جميع الأنشطة المتعلقة بالاتحاد الأفريقي وتغريمه 10 آلاف دولار؛ بداعي تلفظه ضد الحكم واتهامه بالفساد بعد مباراة فريقه ضد الأهلي طرابلس في ربع نهائي كأس الكونفدرالية، وفقا لـ«العين الإماراتية».

معاقبة الأهلي طرابلس
كما نال نادي أهلي طرابلس غرامة قدرها 10 آلاف دولار؛ للسماح للجمهور بدخول ملعب مباراته أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، دون موافقة الاتحاد الأفريقي، بخلاف غرامة أخرى 8 آلاف دولار على السلوك غير الرياضي للجماهير واستخدام القنابل المضيئة والقنابل الدخانية.

الأهلي طرابلس يودع الكونفدرالية
وفاز الأهلي طرابلس، على نظيره أورلاندو بيراتس، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية. ولكن ودع البطولة على حساب أورلاندو، الذي استفاد من فوزه خارج الأرض بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.

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الأهلي طرابلس يفتح النار على بكاري جاساما
ونشر نادي الأهلي طرابلس، بيانا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انتقد فيه الحكم جاساما، قائلا: النادي الأهلي متمثل في لجنته التسييرية حريص كل الحرص على مصلحة المؤسسة، عملت اللجنة التسييرية بالنادي جاهدة بكل الوسائل الممكنة لاستبدال طاقم التحكيم نظرا لسمعته السيئة وقرارته الجدلية التي غيرت مسار بطولات وأسهمت في تتويجات غير مستحقة لبعض الأندية والمنتخبات.

وأوضح بيان الأهلي: «اللجنة التسييرية طالبت في رسالة رسمية استبدال بكاري جاساما وعللت أسباب هذا الطلب. اليوم يؤكد جاساما خيانته للأمانة، ومساهمته في وأد حلم الأهلي وجماهيره بالوصول إلى النهائي، مؤكدا أن مخاوف الأهلي كانت في محلها».

وتابع الأهلي في بيانه: «جمهورنا الكريم، لقد غادرنا منافسات الكونفدرالية برأس مرفوع وبنينا للأهلي قاعدة صلبة ينطلق منها مستقبلا للمنافسة. لقد كنتم خير سند، ودعمكم المتواصل هو الضامن الأول لاستمرار تطور الأهلي وازدهاره على الأصعدة كافة».

موعد نهائي الكونفدرالية
ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان وأورلاندو بيراتس يوم الجمعة المقبل الموافق 20 مايو الجاري، على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في مدينة أويو النيجيرية.

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