الأهلي طرابلس يتلقى الإشادة من الوسط الرياضي رغم «الوداع الأفريقي»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

عبرت عدة شخصيات رياضية عن تقديرها للأداء المميز لفريق الأهلي طرابلس، في المباراة التي خاضها أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الأهلي طرابلس، على نظيره أورلاندو بيراتس، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية. ولكن ودع البطولة على حساب أورلاندو، الذي استفاد من فوزه خارج الأرض بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.

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وتلقى فريق الأهلي طرابلس الإشادة رغم عدم ترشحه للمباراة النهائية، ولكنه قدم مستوى مميزا أقنع به الجمهور الليبي. حيث تحدثت عدة شخصيات عما قدمه الأهلي ووصوله إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي.

أبوزقية

الأمين العام السابق للاتحاد الليبي، عبدالواحد أبوزقية، والذي سبق له العمل بإدارة الأهلي، كتب: «لقد شرفتم ناديكم وكنتم كبارا وكنتم رجالا، ولكم كل التقدير على مشواركم الأفريقي الرائع.

حكم ظالم

الصحفي الرياضي محمد بالطة، كتب: «الأهلي كان مميزا بالشوط الأول وغادر النصف النهائي مهابا، وترك بصمته والحكم الغامبي حكم ظالم، ونموذج سيئ للتحكيم الأفريقي».

من جانبه وجه المعلق الرياضي عبدالباسط الشبل، الشكر لكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري، وقال القادم أفضل لجميع الأهلاويين.

الأهلي طرابلس يفتح النار على بكاري جاساما

ونشر نادي الأهلي طرابلس، بيانا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انتقد فيه الحكم جاساما، قائلا: النادي الأهلي متمثل في لجنته التسييرية حريص كل الحرص على مصلحة المؤسسة، عملت اللجنة التسييرية بالنادي جاهدة بكل الوسائل الممكنة لاستبدال طاقم التحكيم نظرا لسمعته السيئة وقرارته الجدلية التي غيرت مسار بطولات وأسهمت في تتويجات غير مستحقة لبعض الأندية والمنتخبات.

وأوضح بيان الأهلي: «اللجنة التسييرية طالبت في رسالة رسمية استبدال بكاري جاساما وعللت أسباب هذا الطلب. اليوم يؤكد جاساما خيانته للأمانة، ومساهمته في وأد حلم الأهلي وجماهيره بالوصول إلى النهائي، مؤكدا أن مخاوف الأهلي كانت في محلها».

وتابع الأهلي في بيانه: «جمهورنا الكريم، لقد غادرنا منافسات الكونفدرالية برأس مرفوع وبنينا للأهلي قاعدة صلبة ينطلق منها مستقبلا للمنافسة. لقد كنتم خير سند، ودعمكم المتواصل هو الضامن الأول لاستمرار تطور الأهلي وازدهاره على الأصعدة كافة».