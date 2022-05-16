الاتحاد يكمل عقد فرق دور الـ16 بكأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أُقيمت أمس آخر مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم للموسم الرياضي (2021 / 2022) بإقامة آخر مباريات هذا الدور، والتي جمعت فريقي الاتحاد والجزيرة.

وحقق فريق الاتحاد الفوز أمام نظيره الجزيرة برباعية، وسجل أهداف المباراة كل من عمر الخوجة (هدفان)، وعبد العاطي العابسي (هدفان).

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تأهل 16 فريقا

وتأهل إلى هذا الدور 16 فريقا وهم «الأهلي بنغازي، والأهلي طرابلس، والمدينة، والسويحلي، والاتحاد، والنصر، والتعاون، والأولمبي، ودارنس، والأخضر، والهلال، وأبوسليم، والصداقة، والاتحاد المصراتي، وهلال سبها، وبنغازي الجديدة.

أرقام من كأس ليبيا

الدوري التمهيدي: شهد إقامة 24 مباراة أقيمت على مستوى المناطق، وحسم التأهل بركلات الترجيح في عدد 5 مواجهات، وسجل عدد 65 هدفا.

دور الـ64

أقيمت فيه 32 مباراة، ونجح اللاعبون فيه في تسجيل عدد 68 هدفا، وشهد الدور عبور 7 فرق بركلات الترجيح.

دور الـ32

أقيم فيه عدد 16 مباراة، وسجل فيه اللاعبون 40 هدفا. ليكون الإجمالي العام لمباريات مسابقة الكأس هذا الموسم، والتي أقيمت حتى الآن 72 مباراة، سجل فيها من الأهداف عدد 173 هدفا.