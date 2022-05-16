الأهلي طرابلس يصدر بيانا رسميا لتأكيد خيانة الحكم «بكاري جاساما»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس، بيانا انتقدت فيه طاقم التحكيم الذي أدار مباراة فريقه الأول لكرة القدم، أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الأهلي طرابلس، على نظيره أورلاندو بيراتس، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية. ولكن ودع البطولة على حساب أورلاندو، الذي استفاد من فوزه خارج الأرض بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.

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ونشر نادي الأهلي طرابلس، بيانا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «النادي الأهلي متمثل في لجنته التسييرية حريص كل الحرص على مصلحة المؤسسة، عملت اللجنة التسييرية بالنادي جاهدة بكل الوسائل الممكنة لاستبدال طاقم التحكيم نظرا لسمعته السيئة وقرارته الجدلية التي غيرت مسار بطولات وأسهمت في تتويجات غير مستحقة لبعض الأندية والمنتخبات».

المطالبة باستبدال جاساما

وأوضح بيان الأهلي: «اللجنة التسييرية طالبت في رسالة رسمية استبدال بكاري جاساما وعللت أسباب هذا الطلب. اليوم يؤكد جاساما خيانته للأمانة، ومساهمته في وأد حلم الأهلي وجماهيره بالوصول إلى النهائي، مؤكدا أن مخاوف الأهلي كانت في محلها».

وتابع الأهلي في بيانه: «جمهورنا الكريم، لقد غادرنا منافسات الكونفدرالية برأس مرفوع وبنينا للأهلي قاعدة صلبة ينطلق منها مستقبلا للمنافسة. لقد كنتم خير سند ودعمكم المتواصل هو الضامن الأول لاستمرار تطور الأهلي وازدهاره على الأصعدة كافة».