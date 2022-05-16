بهذه الطريقة.. الأهلي طرابلس يسخر من بكاري جاساما بعد وداع «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

سخر المركز الإعلامي بنادي الأهلي طرابلس، من الحكم الزامبي بكاري جاساما، الذي أدار مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الليبي، أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الأهلي طرابلس، الفوز على نظيره على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في مباراة حرم فيه الحكم الزامبي بكاري جاساما، «الزعيم» من ركلتي جزاء وخطأ واضح يستوجب خروج البطاقة لحمراء لمدافع فريق أولاندور.

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واختار نادي أهلي طرابلس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بكاري جاساما، رجل المباراة، وذلك بعدما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء في الشوط الأول، بعدما لمست الكرة يد مدافع أورلاندو، على الرغم من عودته إلى تقنية الفار.

الوداع الأفريقي

وجاء هدف الأهلي طرابلس في الدقيقة (88)، من تسديدة قوية لعلي أبوعرقوب، لكنه لم يكن كافيا لتأهل فريقه، نظرا لفوز أورلاندو بمباراة الذهاب على الأراضي الليبية بنتيجة (2-0)، ليودع ممثل ليبيا البطولة الأفريقية من الدور نصف النهائي.

ويلعب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في النهائي ضد نهضة بركان المغربي الذي تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز على ضيفه مازيمبي بنتيجة 4-1 على الملعب البلدي لبركان في إياب الدور نصف النهائي.