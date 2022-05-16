Atwasat

بهذه الطريقة.. الأهلي طرابلس يسخر من بكاري جاساما بعد وداع «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 01:12 مساء
بهذه الطريقة.. الأهلي طرابلس يسخر من بكاري جاساما بعد وداع «الكونفدرالية»
الحكم بكاري جاساما. (المركز الإعلامي بنادي الأهلي طرابلس)
alwasat radio

سخر المركز الإعلامي بنادي الأهلي طرابلس، من الحكم الزامبي بكاري جاساما، الذي أدار مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الليبي، أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الأهلي طرابلس، الفوز على نظيره على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في مباراة حرم فيه الحكم الزامبي بكاري جاساما، «الزعيم» من ركلتي جزاء وخطأ واضح يستوجب خروج البطاقة لحمراء لمدافع فريق أولاندور.

- الصافرة الأفريقية تحرم الأهلي طرابلس من التأهل إلى نهائي «الكونفدرالية»
- تشكيل هجومي للأهلي طرابلس أمام أورلاندو في جنوب أفريقيا بـ«الكونفدرالية»
- الأهلي طرابلس يصل جنوب أفريقيا وسط صعوبات وغيابات قبل مواجهة أورلاندو في «الكونفدرالية»
- تأجيل رحلة بعثة الأهلي طرابلس إلى جنوب أفريقيا

واختار نادي أهلي طرابلس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بكاري جاساما، رجل المباراة، وذلك بعدما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء في الشوط الأول، بعدما لمست الكرة يد مدافع أورلاندو، على الرغم من عودته إلى تقنية الفار.

الوداع الأفريقي
وجاء هدف الأهلي طرابلس في الدقيقة (88)، من تسديدة قوية لعلي أبوعرقوب، لكنه لم يكن كافيا لتأهل فريقه، نظرا لفوز أورلاندو بمباراة الذهاب على الأراضي الليبية بنتيجة (2-0)، ليودع ممثل ليبيا البطولة الأفريقية من الدور نصف النهائي.

ويلعب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في النهائي ضد نهضة بركان المغربي الذي تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز على ضيفه مازيمبي بنتيجة 4-1 على الملعب البلدي لبركان في إياب الدور نصف النهائي.

موعد نهائي الكونفدرالية
ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان وأورلاندو بيراتس يوم الجمعة المقبل الموافق 20 مايو الجاري، على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في مدينة أويو النيجيرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - لبنان .. انتخابات الإنعاش

كاركاتير خيري - لبنان .. انتخابات الإنعاش
كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة

كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة
درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»

درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»
لقاء سري يجمع ولي العهد السعودي ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية.. ما تفاصيله؟

لقاء سري يجمع ولي العهد السعودي ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية.. ما تفاصيله؟
«خلل تقني» يتسبب في استقالة الحكومة الفرنسية بالخطأ على موقعها الرسمي

«خلل تقني» يتسبب في استقالة الحكومة الفرنسية بالخطأ على موقعها الرسمي
المنتخب الليبي يعلن أول قائمة لـ«فرسان المتوسط» تحت ولاية المدرب الفرنسي مارتينز

المنتخب الليبي يعلن أول قائمة لـ«فرسان المتوسط» تحت ولاية المدرب الفرنسي مارتينز
الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة الـ74 على وقع التصعيد والتوتر (شاهد)

الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة الـ74 على وقع التصعيد والتوتر (شاهد)
الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة

الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة
وست هام يسقط السيتي في فخ التعادل ويمنح «ليفربول» فرصة إشعال قمة «البريميرليغ»

وست هام يسقط السيتي في فخ التعادل ويمنح «ليفربول» فرصة إشعال قمة «البريميرليغ»
الشلماني: لن أستقيل وسأكشف أصحاب العراقيل لاتحاد الكرة قريبا

الشلماني: لن أستقيل وسأكشف أصحاب العراقيل لاتحاد الكرة قريبا
«الوجع الليبي» ورحيل شيرين أبوعاقلة في أصبوحة بن الطيب الشعرية

«الوجع الليبي» ورحيل شيرين أبوعاقلة في أصبوحة بن الطيب الشعرية
بن زايد يلتقي ماكرون مع توافد قادة العالم لتقديم العزاء في الشيخ خليفة

بن زايد يلتقي ماكرون مع توافد قادة العالم لتقديم العزاء في الشيخ خليفة
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن

مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
«مجزرة ذات طابع عنصري».. شاب أبيض يقتل 10 أشخاص من أصول أفريقية في نيويورك

«مجزرة ذات طابع عنصري».. شاب أبيض يقتل 10 أشخاص من أصول أفريقية في نيويورك
شاهد في «هذا المساء».. الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بين الترقب والانتقاد

شاهد في «هذا المساء».. الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بين الترقب والانتقاد
«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين
الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس

الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس
لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022

لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة
الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة
تشكيل هجومي للأهلي طرابلس أمام أورلاندو في جنوب أفريقيا بـ«الكونفدرالية»
تشكيل هجومي للأهلي طرابلس أمام أورلاندو في جنوب أفريقيا ...
الفارس الليبي عبدالوهاب مليطان يتوج بالجائزة الكبرى (صور)
الفارس الليبي عبدالوهاب مليطان يتوج بالجائزة الكبرى (صور)
أندية ناجية من الهبوط في الدوري الليبي
أندية ناجية من الهبوط في الدوري الليبي
المنتخب الليبي يعلن أول قائمة لـ«فرسان المتوسط» تحت ولاية المدرب الفرنسي مارتينز
المنتخب الليبي يعلن أول قائمة لـ«فرسان المتوسط» تحت ولاية المدرب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه يصفها بـ«لا خطيرة»
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي ......
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي وأعمال عاجلة في ملعب بنينا
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري ......
المزيد
بهذه الطريقة.. الأهلي طرابلس يسخر من بكاري جاساما بعد وداع «الكونفدرالية»
بهذه الطريقة.. الأهلي طرابلس يسخر من بكاري جاساما بعد وداع ......
الصافرة الأفريقية تحرم الأهلي طرابلس من التأهل إلى نهائي «الكونفدرالية»
الصافرة الأفريقية تحرم الأهلي طرابلس من التأهل إلى نهائي ......
درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»
درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»...
المنتخب الليبي يعلن أول قائمة لـ«فرسان المتوسط» تحت ولاية المدرب الفرنسي مارتينز
المنتخب الليبي يعلن أول قائمة لـ«فرسان المتوسط» تحت ولاية ......
أندية ناجية من الهبوط في الدوري الليبي
أندية ناجية من الهبوط في الدوري الليبي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط