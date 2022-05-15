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درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 09:35 مساء
درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»
لاعب النادي الأفريقي والمنتخب الوطني محمد بونيسة. (تصوير: فايز الفريطيس).
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ودعت مدينة درنة نجمها الدولي ولاعب النادي الأفريقي، والمنتخب الوطني، محمد ابريك بدر، الشهير بـ«بونيسة» الذي تُوفي الأحد بأحد مستشفيات مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر إثر مرض لم يمهله طويلًا عن عمر 70 عامًا. 

لعب محمد بونيسة للنادي الأفريقي، والمنتخب الوطني خلال سنوات السبعينيات، مع رفاقه من أمثال فهيم رقص وعوض عون وفرج ادوال ومنعم غنيم وأحمد بن صويد ويوسف صدقي ونوري السري والفيتوري رجب وبشير الرياني وعلي الأسود، وغيرهم من ذلك الجيل. 

بدأ محمد بونيسة مشواره في الملاعب بمركز خط الوسط غير أن المدرب عاشور الزروق رأى أنه يصلح لمركز قلب الدفاع والذي برز فيه كأحد أفضل من شغلوا هذا المركز في تاريخ الكرة الليبية، كما تدرب بونيسة على يد عدد من المدربين الليبيين والأجانب منهم الإيرلندي بيتر كبرلاند، والمدرب اليوغسلافي كيش بافلو، وشياكو فيتيش، ورون برادلي، والمصريان حنفي بسطان، وشعبان الزيات، والليبي عبدالكريم الغزواني، ومحمد الخمسي، وعبدالعالي العقيلي.  

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شارك بونيسية مع النادي الأفريقي لأكثر من 10 مواسم كان الأفريقي فيها من أفضل الفرق الليبية وتحصل على الترتيب الثاني في موسم (73-74) كما شارك مع المنتخب الليبي في دورة معرض طرابلس الدولي سنة 1978 وسجل بونيسة هدف الفوز على المنتخب الجزائرى (1 - 0) في تلك البطولة.

لاعب المنتخب الوطني محمد بونيسة مع الحارس العملاق الفيتوري رجب. (أرشيفية: الإنترنت).
لاعب المنتخب الوطني محمد بونيسة مع الحارس العملاق الفيتوري رجب. (أرشيفية: الإنترنت).
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