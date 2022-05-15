أندية ناجية من الهبوط في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختُتمت، السبت، مباريات المجموعة الأولى هذا الموسم بإقامة أربع مباريات في توقيت واحد، حيث جمعت المباراة الأولى خليج سرت والصداقة، والثانية التحدي والتعاون، والثالثة الأخضر ودارنس، والرابعة الهلال وشباب الجبل.

- انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي

في ملعب سرت حقق فريق خليج سرت فوزًا معتبرًا بعد فوزه على فريق الصداقة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف جعله يدخل تصفيات مع فريق الدرجة الأولى، وفي انتظار ما تقرره لجنة المسابقات بخصوص توقف مباراة الهلال وشباب الجبل ونتيجتها هدف واحد لصالح الهلال وركلة جزاء محتسبة للهلال لم يتم تنفيذها، بسبب منح حكم المباراة ركلة جزاء للهلال والاعتداء عليه.

التحدي والتعاون

المباراة الثالثة جمعت التحدي والتعاون وانتهت بفوز التحدي بأربعة أهداف مقابل هدفين والتي كانت طوق النجاة من الهبوط لفريق التحدي والتي جعلته أحد فرق الممتاز الموسم المقبل دون الدخول في حسابات.

المباراة الرابعة جمعت الأخضر ودارنس وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، وباتت النقطة الثمينة التي حققها فريق درانس جعلته أحد فرق دوري الممتاز الموسم المقبل.

وباتت فرق الدوري السداسي في المجموعة الأولى رسميًا هي الأهلي بنغازي والأخضر والنصر، بعد أن بات ترتيب فرق الدرجة الأولى الأهلي بنغازي 44، والنصر37، والأخضر 36، والهلال 22، الصداقة 21، التعاون 20، دارنس 18، التحدي 17، خليج سرت 14، شباب الجبل 13.