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اتفاقية تعاون بين الأكاديمية الأولمبية وجامعة مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 15 مايو 2022, 04:21 مساء
اتفاقية تعاون بين الأكاديمية الأولمبية وجامعة مصراتة
اتفاقية الأكاديمية الأولمبية وجامعة مصراتة. (فيسبوك)
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وقعت بمدينة مصراتة اتفاقية تعاون بين كلية التربية البدنية بمصراتة وممثلها رئيس جامعة مصراتة الدكتور محمد عبدالله الدنقور، والأكاديمية الأولمبية الليبية وممثلها مديرها التنفيذي الدكتور حدهم العابد.

تهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بالمجالين الرياضي والأكاديمي، كما تضمنت تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية والفنية والإدارية والتدريبية والاستفادة منها في مختلف التخصصات الرياضية.
 
أيضًا تنظيم وإقامة الدورات التدريبية والملتقيات والندوات والمنتديات وورش العمل في مختلف المجالات الرياضية، مع تبادل البحوث العلمية والمساهمة في إنجاح الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية التي ينظمها أي من الطرفين وبالتنسيق المسبق بينهما.

شملت الاتفاقية تبادل الدعوات لحضور المؤتمرات والندوات التي يعقدها كل من الطرفين، مع تبادل الزيارات وتقديم الاستشارات العلمية الرياضية، والاستفادة من الأجهزة الموجودة لدى الطرفين أثناء الدورات وورش العمل.

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