بث مباشر عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة «الهلال» و«شباب الجبل» في الدوري الليبي الممتاز، حيث تقام، اليوم السبت، آخر 4 مباريات في ختام مرحلة إياب الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم عن فرق المجموعة الأولى.

ويجمع لقاء «الهلال» وضيفه «شباب الجبل» على ملعب بنغازي بإدارة الحكم محمد عبدالله والمساعدين باسم سيف النصر وعثمان بلل، والحكم الرابع محمد يونس.

ويقام لقاء «خليج سرت» و«الصداقة» على ملعب سرت، بإدارة الحكم محمد الهوني والمساعدين رمزي القاضي ومحمد التير، والحكم الرابع أبوبكر الجماعي.

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وعلى ملعب درنة «الأخضر» يحل ضيفًا على «دارنس» بإدارة الحكم عبدالهادي العباسي والمساعدين توفيق جلال ومحمد الهدلول، والحكم الرابع أشرف جمعة.

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وعلى ملعب المرج، «التحدي» يلتقي «التعاون» بإدارة الحكم محمد الزروق والمساعدين مجدي كامل وأحمد هويسة، والحكم الرابع موسى عريبي.