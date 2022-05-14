بث مباشر عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة خليج سرت والصداقة في الدوري الليبي الممتاز، حيث تقام، اليوم السبت، آخر 4 مباريات في ختام مرحلة إياب الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم عن فرق المجموعة الأولى.

ويقام لقاء خليج سرت والصداقة على ملعب سرت، بإدرة الحكم محمد الهوني والمساعدين رمزي القاضي ومحمد التير والحكم الرابع أبوبكر الجماعي.

وعلى ملعب درنة الأخضر يحل ضيفًا على دارنس بإدارة الحكم عبدالهادي العباسي والمساعدين توفيق جلال ومحمد الهدلول والحكم الرابع أشرف جمعة.

وعلى ملعب بنينا ببنغازي سيجمع اللقاء الهلال وضيفه شباب الجبل بإدارة الحكم محمد عبدالله والمساعدين باسم سيف النصر وعثمان بلل والحكم الرابع محمد يونس.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وعلى ملعب المرج، التحدي يلتقي التعاون بإدارة الحكم محمد الزروق والمساعدين مجدي كامل وأحمد هويسة والحكم الرابع موسى عريبي.