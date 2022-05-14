الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت الفروسية الليبية تحقيق النجاحات والنتائج المميزة عبر تتويج الفارس عبدالوهاب مليطان بذهبية البطولة الدولية لفروسية قفز الحواجز بتونس ارتفاع 140.130، بحسب ما ذكرته صفحة وزارة الرياضة بدولة ليبيا عبر «فيسبوك».

وتصدر المنتخب الليبي منافسات البطولة الدولية لقفز الحواجز عن جدارة واستحقاق بتحقيق 9 قلائد (ذهبيتين وثلاث فضيات وأربع برونزيات).

واستطاع فرسان ليبيا حصد 7 قلائد في اليوم الأول، منها ذهبيتان وفضيتان وثلاث برونزيات، واستطاعوا أن ينالوا استحسان الجماهير الحاضرة التي صفقت كثيرا للأداء المتميز للمنتخب الليبي.

مشاركة الفروسية الليبية. (فيسبوك)