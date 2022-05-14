نتائج جيدة للمنتخب الليبي للسباحة في بطولة تونس الدولية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

شارك المنتخب الوطني الليبي للسباحة في بطولة تونس لسباحة الأحواض الدولية للأساتذة الماستر النسخة الخامسة وحقق العديد من القلائد المتنوعة الذهبية والفضية والبرونزية وصلت إلى 12 قلادة (4 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات).

وشهدت نتائج اليوم الثالث حصول السباح منذر ساسي على قلادتين ذهبيتين في 50 متر فراشة و50 متر حرة، كما تحصل السباح مروان فلفل على قلادتين فضيتين في 50 متر فراشة و50 متر حرة، أيضًا تحصل السباح عمر طلحة على قلادة فضية في سباق 50 متر حرة، وتحصل السباح عبدالحكيم عريبي على الترتيب السابع.

وبهذا يكون حصيلة القلائد التي تُوّج بها المنتخب الوطني للسباحة كما يلي: منذر ساسي 3 ذهبيات وفضية وتحصَّل السباح مروان الصادق فلفل على ذهبية وفضيتين وبرونزيتين كما تحصل عمر طلحة على فضيتين وعبدالحكيم عريبي على برونزية.

المنتخب الوطني الليبي للسباحة. (فيسبوك)

المنتخب الوطني الليبي للسباحة. (فيسبوك)

المنتخب الوطني الليبي للسباحة. (فيسبوك)