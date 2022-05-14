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4 مباريات حاسمة في الدوري الممتاز الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 14 مايو 2022, 03:17 مساء
4 مباريات حاسمة في الدوري الممتاز الليبي
مباراة الأخضر والأهلي بنغازي. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)
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تقام، اليوم السبت، آخر 4 مباريات في ختام مرحلة إياب الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم عن فرق المجموعة الأولى، فعلى ملعب درنة الأخضر يحل ضيفًا على دارنس بإدارة الحكم عبدالهادي العباسي والمساعدين توفيق جلال ومحمد الهدلول والحكم الرابع أشرف جمعة.

وعلى ملعب سرت، الصداقة يحل ضيفًا على خليج سرت بإدارة الحكم محمد الهوني والمساعدين رمزي القاضي ومحمد التير والحكم الرابع أبوبكر الجماعي.
 
وعلى ملعب بنينا ببنغازي سيجمع اللقاء الهلال وضيفه شباب الجبل بإدارة الحكم محمد عبدالله والمساعدين باسم سيف النصر وعثمان بلل والحكم الرابع محمد يونس.

وعلى ملعب المرج، التحدي يلتقي التعاون بإدارة الحكم محمد الزروق والمساعدين مجدي كامل وأحمد هويسة والحكم الرابع موسى عريبي.

الأهلي بنغازي في الصدارة  
يتصدر الأهلي بنغازي برصيد 44 نقطة، والنصر 37 نقطة، والأخضر 35 نقطة، وجميعها ضمنت التأهل للدور السداسي، ومن خلفها الهلال 22 والصداقة21 والتعاون 20 ودارنس 15 والتحدي 14 وشباب الجبل 13 وخليج سرت 11.

يشار إلى أن صاحب الترتيب العاشر والأخير سيهبط للدرجة الأدنى والترتيب التاسع سيخوض مباراة فاصلة مع صاحب الترتيب الثاني في تصفيات الصعود للقسم الممتاز.

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