فوز سلة النصر على الأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

شهدت مباراة القطبين النصر والأهلي بنغازي في دوري كرة السلة، أمس الجمعة، ندية وإثارة حتى الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة.

جاء الربع الأول للمباراة ليشهد تقدم النصر بفارق 5 نقاط (16-11)، وفي الربع الثاني أضاف النصر 22 نقطة مقابل 20 للأهلي بنغازي ليتقدم النصر بفارق 7 نقاط (38-31).

وفي الربع الثالث، كان التفوق للأهلي بنغازي الذي تمكن من إضافة 21 نقطة مقابل 9 نقاط للنصر، ليتقدم الأهلي بنغازي بفارق 5 نقاط (52-47)، وفي الربع الرابع أضاف النصر 16 نقطة مقابل 11 للأهلي بنغازي، لينتهي الوقت الرسمى للمباراة بالتعادل بين الفريقين (63-63)، ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي لمدة 5 دقائق.

خلال الوقت الإضافي سجل النصر 6 نقاط مقابل 5 نقاط للأهلي بنغازي لتنتهي المباراة بفوز النصر بفارق نصف سلة (69-68).

أدار المباراة طاقم تحكيم تكون من الثلاثي جلال الورفلي وعبدالعزيز الماقوري وخالد حنيش.