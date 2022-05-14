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فوز سلة النصر على الأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 14 مايو 2022, 12:44 مساء
فوز سلة النصر على الأهلي بنغازي
مباراة في كرة السلة بين النصر والأهلي بنغازي. (فيسبوك)
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شهدت مباراة القطبين النصر والأهلي بنغازي في دوري كرة السلة، أمس الجمعة، ندية وإثارة حتى الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة.

جاء الربع الأول للمباراة ليشهد تقدم النصر بفارق 5 نقاط (16-11)، وفي الربع الثاني أضاف النصر 22 نقطة مقابل 20 للأهلي بنغازي ليتقدم النصر بفارق 7 نقاط (38-31).

وفي الربع الثالث، كان التفوق للأهلي بنغازي الذي تمكن من إضافة 21 نقطة مقابل 9 نقاط للنصر، ليتقدم الأهلي بنغازي بفارق 5 نقاط (52-47)، وفي الربع الرابع أضاف النصر 16 نقطة مقابل 11 للأهلي بنغازي، لينتهي الوقت الرسمى للمباراة بالتعادل بين الفريقين (63-63)، ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي لمدة 5 دقائق.

خلال الوقت الإضافي سجل النصر 6 نقاط مقابل 5 نقاط للأهلي بنغازي لتنتهي المباراة بفوز النصر بفارق نصف سلة (69-68).

أدار المباراة  طاقم تحكيم تكون من الثلاثي جلال الورفلي وعبدالعزيز الماقوري وخالد حنيش.

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