ليبيا تتصدر منافسات البطولة الدولية للفروسية بـ9 قلائد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تصدر المنتخب الليبي منافسات البطولة الدولية لقفز الحواجز عن جدارة واستحقاق بتحقيقه 9 قلائد (ذهبيتين وثلاثة فضية وأربع برونزيات).

واستطاع فرسان ليبيا حصد 7 قلائد في اليوم الأول منها ذهبيتان وفضيتان وثلاث برونزيات، واستطاعوا أن ينالوا استحسان الجماهير الحاضرة التي صفقت كثيرا للأداء المتميز للمنتخب الليبي.

- 3 ميداليات جديدة لليبيا في فروسية تونس الدولية لقفز الحواجز

- المنتخب الوطني للفروسية يحقق الذهب والفضة في البطولة الدولية

- الاتحاد الليبي للفروسية يختار فرسانه للبطولة الدولية

- اتحاد الفروسية يعتمد الاتحاد الفرعي ببنغازي

منافسات المستوى الأول ارتفاع 1.5

استطاع الفارس شاهين ابوقرين أن يتوج بذهبية وكأس البطولة عن جدارة واستحقاق وسط منافسة كبيرة بين دول تونس والجزائر وفرنسا، وفي المنافسات نفسها توج الفارس إيهاب الزواوي بالقلادة الفضية عن جدارة واستحقاق.

منافسات المستوى الثاني ارتفاع 1.20

تزعم فرسان ليبيا منافسات هذا المستوى فتوج الفارس البطل سيف الله سعيد بذهبية وكأس البطولة، وجاء ثانيا الفارس البطل عبدالجواد المصراتي وتوج بالقلادة الفضية، وتوج الفارس المعتصم بالله المحيشي بالقلادة البرونزية.

منافسات المستوى الثالث ارتفاع 1.30

توج الفارس البطل محمود العيساوي بالبرونزية، وجاء رابعا الفارس البطل عبدالجواد المصراتي والفارس البطل عبدالوهاب مليطان خامسا.

وتوج الفارس شاهين ابوقرين بالفضية بعد تأهله لمباراة التمايز التي تأهل لها 6 فرسان، 4 من تونس واثنان من ليبيا.

وجاءت الأربع برونزيات عن طريق المعتصم المحيشي ومحمود العيساوي وحسن المجراب.