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الفرنسي مارتينيز يكشف موعد إعلان قائمة «الفرسان»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 13 مايو 2022, 03:31 مساء
الفرنسي مارتينيز يكشف موعد إعلان قائمة «الفرسان»
لاعبو المنتخب الوطني. (الإنترنت)
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حدد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الفرنسي كورنثيانز مارتينيز، موعد إعلان قائمة «فرسان المتوسط»، استعدادا للدخول في معسكر بالعاصمة المصرية القاهرة.

واستقر الفرنسي مارتينيز، على إعلان قائمة المنتخب الوطني، يوم الأحد المقبل، لدخول معسكر قصير بالقاهرة لمدة 8 أيام يشمل اللاعبين المحليين فقط.

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ويلتحق المحترفون قبل أربعة أيام من ملاقاة منتخب بوتسوانا في إطار تصفيات كان ساحل العاج 2023.

وواصل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة مارتينيز، ومساعده الموريتاني صال مصطفى، والمدرب الوطني عمر المريمي، ومدرب حراس المرمى فرانسوا ستيفان، والمعد البدني بيريك لوبيغ، وأخصائي العلاج الطبيعي ميشال لوباياقا، استعدادا للمرحلة المقبلة.

المنتخب يواجه بوتسوانا
وتبدأ المرحلة مع مطلع شهر يونيو المقبل، بمواجهة منتخب بوتسوانا لحساب منافسات المجموعة العاشرة التي ستشهد أيضا مواجهة تونس التي تستقبل على أرضها غينيا الاستوائية في بداية التصفيات المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار «كان 2023».

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