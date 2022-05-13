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اليوم.. 3 مباريات في سداسي براعم القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 13 مايو 2022, 01:21 مساء
اليوم.. 3 مباريات في سداسي براعم القدم
براعم الأهلي طرابلس. (إنترنت)
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تقام اليوم الجمعة 3 مباريات في الجولة الثانية لسداسي براعم كرة القدم بطرابلس.

ويلتقي الاتحاد نظيره المدينة، والأهلي طرابلس يتبارى مع الظهرة، والمجد يلتقي الشط.

- فوزان وتعادل في سداسي البراعم بطرابلس
- مدرب براعم المجد يوجه الشكر إلى اتحاد الطب الرياضي

وقبل الجولة الثانية الصدارة لبراعم المدينة والشط بثلاث نقاط لكل منهما، ويليهما الاتحاد والأهلي طرابلس بنقطة واحدة لكل منهما، والظهرة والمجد دون نقاط.

مفكرة  النتائج
فوز براعم المدينة على المجد (3 / 0)

فوز الشط على الظهرة (2 / 1)

تعادل الاتحاد والأهلي طرابلس (2 /2).

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