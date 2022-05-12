ليبيا تتوج اليوم بذهبيتين في الكرة الحديدية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

توجت ليبيا اليوم الخميس، بذهبيتين في منافسات البطولة الأفريقية المقامة حاليا في الجزائر 2022، فردي وذكور ووزوجي إناث.

وتوج اللاعب الليبي عبد الهمين الزنتوتي، وبرفقة اللاعب الزليطني بالذهب بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 12 مقابل 6، بتخصص الزوجي تحت 19.

- بادرة طيبة من الاتحاد الليبي للكرة الحديدية تجاه مدرب الجزائر

- المنتخب الليبي يحرز نتائج جيدة في البطولة الأفريقية للكرة الحديدية (صور)

- المنتخب الوطني للكرة الحديدية يغادر إلى الجزائر

وتشارك ليبيا بعدد 10 رياضيين بالفئات العمرية التالية.

فئة الكبار بتخصص الطويل. وفئة الكبار. وفئة تحت 19 سنة بتخصص الرافا.

وحدد الاتحاد الأفريقي للكرة الحديدية حكام هذه البطولة حيث جاء كل من الحكام: أبوبكر الدالي ومحمد نصية.