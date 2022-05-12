الأحد.. الاتحاد يلتقي الجزيرة في كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يشهد ملعب الزاوية، يوم الأحد المقبل 16 مايو الجاري، آخر مباريات الدور 32 لكأس ليبيا لكرة القدم، والتي ستجمع الاتحاد مع الجزيرة.

ويراقب المباراة فوزي المنير، والفائز منها سيلتحق بركب المتأهلين للدور الـ16.

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وتأهل إلى دور الـ16 حتى الآن كل من «الأولمبي والتعاون، والهلال، وبنغازي الجديدة، والصداقة، ودارنس، والمدينة والهلال سبها، والسويحلي والأهلي طرابلس، وأبوسليم، والاتحاد المصراتي والنصر والأخضر والأهلي بنغازي».