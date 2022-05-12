فوز دارنس وقار يونس والأولمبي في دوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأربعاء، بصالة المدينة الرياضية ببنغازي، ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد.

وأسفرت المباريات عن النتائج التالية:

- فوز دارنس والأولمبي وقاريونس في الدوري الليبي لكرة اليد

- 3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد

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فوز دارنس على الأخضر وبنتيجة (31 /21)، وقار يونس على الأنوار (35 / 30)، والأولمبي على نجوم المرج بالغياب.

مباريات اليوم الخميس

وفي الجولة الثالثة سيتجدد الموعد اليوم الخميس، مع 3 مباريات، المباراة الأولى دارنس يلتقي الأنوار، ويعقبها مباراة الأخضر مع نجوم المرج، وثالث المباريات ستجمع الأولمبي مع قار يونس.

نتائج المباريات:

فوز قاريونس على الأخضر (32 / 23).

وفوز دارنس على نجوم المرج (40 / 18).

والأولمبي على الأنوار (31 / 23).

وفوز دارنس على الأخضر (31/ 21).

وفوز قار يونس على الأنوار (35 /30).

والأولمبي على نجوم المرج بالغياب.