فوز دارنس وقار يونس والأولمبي في دوري اليد...

جرت أمس الأربعاء، بصالة المدينة الرياضية ببنغازي، ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد.
وأسفرت المباريات عن النتائج التالية:
- فوز دارنس والأولمبي وقاريونس في الدوري الليبي لكرة اليد
- 3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد
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فوز دارنس على الأخضر وبنتيجة (31 /21)، وقار يونس على الأنوار (35 / 30)، والأولمبي على نجوم المرج بالغياب.
مباريات اليوم الخميس
وفي الجولة الثالثة سيتجدد الموعد اليوم الخميس، مع 3 مباريات، المباراة الأولى دارنس يلتقي الأنوار، ويعقبها مباراة الأخضر مع نجوم المرج، وثالث المباريات ستجمع الأولمبي مع قار يونس.
نتائج المباريات:
فوز قاريونس على الأخضر (32 / 23).
وفوز دارنس على نجوم المرج (40 / 18).
والأولمبي على الأنوار (31 / 23).
وفوز دارنس على الأخضر (31/ 21).
وفوز قار يونس على الأنوار (35 /30).
والأولمبي على نجوم المرج بالغياب.
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