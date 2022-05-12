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بادرة طيبة من الاتحاد الليبي للكرة الحديدية تجاه مدرب الجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 12 مايو 2022, 03:26 مساء
بادرة طيبة من الاتحاد الليبي للكرة الحديدية تجاه مدرب الجزائر
رئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية يكرم مدرب الجزائر الإيطالي دومنيكو سبازيتي. (الإنترنت)
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حرص رئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، على القيام ببادرة طيبة تدل على الوفاء والعرفان، خلال بطولة أفريقيا التي تتواصل هذه الأيام بالجزائر.

وكرم رئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، مدرب الجزائر للعبة الإيطالي دومنيكو سبازيتي، بباقة ورد فواحة، تقديرًا وعرفانًا لجهوده التي بذلها السنوات الماضية في تدريب المنتخب الليبي.

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وساهم دومنيكو سبازيتي، في تطوير المستوى الفني للمنتخبات الليبية، والصعود بها لمنصات التتويج في العديد من المحافل الخارجية.

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