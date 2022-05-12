لاعب فريق الوحدة السابق ينتقد رئيس اتحاد الكرة بسبب «سداسي التتويج»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال اللاعب السابق لفريق الوحدة، عبدالعظيم الشرع، إن سياسة خلط الأوراق التي يمارسها رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم بتقديم مقترحات للعب الدور السداسي للدوري الليبي خارج ليبيا، ما هي إلا محاولات من أجل درء الرماد بالعيون بسبب الفشل والاخفاقات المتتالية للمنتخبات الوطنية.

وأوضح في منشور على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «منذ تأسيس اتحاد الكرة الليبي وجميع البطولات المحلية تنظم بليبيا والجميع يتذكر وضعية الملاعب الليبية».

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وأكد أن سفر 6 فرق خارج ليبيا للعب الدور السداسي من أجل بطولة الدوري هو إرهاق لميزانيات الأندية، وعبث وفى النهاية يستلم الفريق الفائز كأس بقيمة ألف دينار.