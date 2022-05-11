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الدوري الممتاز: الاتحاد المصراتي يسهم في هبوط الشط.. والمحلة ينعش آماله في البقاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد قواس الأربعاء 11 مايو 2022, 11:56 مساء
الدوري الممتاز: الاتحاد المصراتي يسهم في هبوط الشط.. والمحلة ينعش آماله في البقاء
فريق الاتحاد المصراتي. (الإنترنت)
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أقيمت مساء اليوم الأربعاء، مباراتين ضمن منافسات المجموعة من الأسبوع السابع إيابا بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

على ملعب مصراتة حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المصراتي، فوزا غاليا على نظيره الشط، بثلاثية نظيفة، ليهبط الأخير رسميا إلى دوري الدرجة الأولى.

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سجل أهداف الاتحاد المصراتي بكاكي كريست، ورويد بن حامد، وأيمن عمير. وبهذه النتيجة وصل فريق الاتحاد المصراتي إلى النقطة 23 بينما بقي فريق الشط بنقاطه الأربعة.

المحلة × الخمس
وفي ملعب أبوسليم أنعش فريق المحلة آمال البقاء في الدوري الممتاز، بعد فوزه على فريق الخمس، بنتيجة هدفين نظيفين، سجلهما كلا من مالك عبيد، والهادي إعمارة.

بهذه النتيجة رفع فريق المحلة رصيده على النقطة الـ17، بينما بقي فريق الخمس عند النقطة 13، وهو في موقف صعب جدا.

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